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Кулеба: 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления инфраструктуры

Кулеба: 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления инфраструктуры

КИЕВ. 31 октября. УНН. Двенадцать стран будут поставлять энергетическое оборудование в Украину для восстановления поврежденной в результате российского ракетного террора инфраструктуры. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции”, – цитирует пресс-служба МИД главу ведомства.

Детали

В целом речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже прибыли в Украину, остальные ожидаются в ближайшее время.

Среди оборудования, которое получает государство, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и прочее.

“Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний”, - добавил глава МИД Украины.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что атаки на украинскую инфраструктуру россия спланировала неделями ранее.

Утром 31 октября российские войска снова нанесли массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины. Воздушные силы ВСУ уничтожили 44 крылатых ракеты из более полусотни. По стране ввели экстренные отключения электроэнергии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать утреннюю массированную ракетную атаку рф на энергосистему Украины, называя их ответом, ведь россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Кулеба
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