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Президент: "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности

Президент: "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заверил об отправке противовоздушной обороны в Украине и заявил, что “вторая армия мира даже уже не 22-я по своей эффективности, передает УНН.

Детали

Президент Украины во время своего традиционного вечернего обращения заверил, что и в дальнейшем страна будет усиливать противовоздушную оборону. Теперь на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели у россии по дронам, в том числе и по тем, которые поставили им сообщники из Ирана.

Цитата

“И это видит мир. Видит, что бывшая “вторая армия мира” уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем всё, чтобы ушла она вообще во вторую сотню. И это будет”, — заявил Зеленский.

Напомним

Как сообщил Зеленский, за утро 31 октября террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 сбито. Утром только в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили не менее 12.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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