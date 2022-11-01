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Мы ведём войну не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев, - Залужный

Мы ведём войну не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев, - Залужный

Валерий Залужный

КИЕВ. 31 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия защищает территории родного государства не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев, передает УНН.

Детали

Залужный подчеркнул, что Украина оказывает сопротивление российской агрессии, размер страны которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности.

Украина ведет войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и т.д. и, как отметил Залужный, не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев.

Цитата

“Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить. Выдержали бы другие страны такое давление? Только за сегодня (31 октября — ред.) противник применил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа “Shahid-136” и один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю”, — написал Залужный.

Напомним

Вчера утром в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили по меньшей мере 12.

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Источник: УНН
Теги: ВСУ, война с Россией
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