Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,24 -0,1718 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9975

В МИД призвали не приглашать путина на G20 с его "окровавленными руками"

В МИД призвали не приглашать путина на G20 с его "окровавленными руками"

КИЕВ. 1 ноября. УНН. После вчерашнего массированного удара россии по украинской инфраструктуре спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российский диктатор владимир путин с "окровавленными руками" не может сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter Николенко.

Цитата

"путин публично признал, что отдал приказы нанести ракетные удары по украинскому мирному населению и энергетической инфраструктуре. Ему нельзя позволить сидеть за столом с мировыми лидерами с его окровавленными руками. Приглашение путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а россия исключена из G20", – написал Николенко.

Напомним

31 октября президент россии владимир путин заявил, что массированные российские удары по украинской инфраструктуре – это частичный ответ за атаку на Севастополь.

Источник: УНН
Теги: МИД, Владимир Путин, G20
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.