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Министр обороны Турции переговорил с Резниковым и Кубраковым: речь шла об отгрузке зерна из Украины

Министр обороны Турции переговорил с Резниковым и Кубраковым: речь шла об отгрузке зерна из Украины

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Стороны обсудили состояние дел с отгрузкой украинского зерна. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт министерства обороны Турции.

Цитата

"Очень важно продолжать зерновую инициативу, которая внесла значительный вклад в решение глобального продовольственного кризиса, безопасно отправив примерно 10 миллионов тонн зерна тем, кто в нем нуждается. Все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога", - заявил Акар после переговоров.

Детали

Он отметил, что черноморский зерновой коридор намного быстрее и удобнее для транспортировки зерна, чем сухопутный. По словам министра, отгрузка зерна является "чисто человеческой деятельностью" и должна быть отделена от конфликтных условий.

Акар сообщил, что Турция продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и обеспечение гуманитарной помощи на всех уровнях.

Контекст

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". Также 29 октября в россии заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Однако, 31 октября в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов.

Напомним

Правительство Франции совместно с другими странами ЕС разрабатывает варианты экспорта украинского зерна по сухопутным коридорам.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, Черное море, Турция
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