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На фоне информации об отставке Витренко из "Нафтогаза" нардеп сообщил о возможном переходе главы Минрегиона на новую должность

На фоне информации об отставке Витренко из "Нафтогаза" нардеп сообщил о возможном переходе главы Минрегиона на новую должность

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о возможных перестановках в правительстве, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал нардепа.

Цитата

«По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос.

Связанный с региональной политикой. Увольнение господина Чернышова в связи с переходом на новую должность», - написал Железняк.

Отметим, что это сообщение появилось на фоне информации о том, что Юрий Витренко якобы написал заявление об увольнении с должности главы “"Нафтогаза". Подобная информация, правда, появляется в СМИ не впервые. Сам Витренко пока не комментировал информацию.

Нардеп Железняк также сообщил, что Министерство региональной политики могут реорганизовать.

«Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Кубракову.

Посмотрим, опять не изменится ли позиция», - написал нардеп.

Напомним

Юрий Витренко был назначен главой НАК «Нафтогаз» 28 апреля 2021 года после увольнения Андрея Коболева. Через год правительство назначило Витренко еще на один год. С начала сентября 2022 года ходят разговоры о возможной отставке Витренко.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, Минрегион
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