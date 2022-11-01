США передадут Украине восемь систем NASAMS – Пентагон

КИЕВ. 1 ноября. УНН. США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них поступят в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, информирует УНН.

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"США предоставили восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, два из них будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть передадут позже", – говорится в сообщении.

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Представитель Пентагона отметил, что США также взяли на себя обязательства предоставить средства противодействия беспилотникам, в частности систему VAMPIRE. Кроме того, Украина получит системы ПВО и от других стран.

"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были чрезвычайно хорошо использованы в Украине. Испания откликнулась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", – сообщили в минобороны США.

Напомним

28 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 275 млн долларов.

В частности, в него войдут:

• боеприпасы для ракетных систем HIMARS,

• 500 высокоточных артиллерийских снарядов,

• дистанционные противоминные системы,

• автомобили HMMWV,

• стрелковое оружие и патроны;