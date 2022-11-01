"Очередное нарушение международного права": в ЕС осудили призыв крымских татар в армию рф

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейский Союз назвал очередным нарушением международного гуманитарного права призыв крымских татар в ряды вооруженных сил рф. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, передает УНН.

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"Сегодня российская федерация начала очередную призывную кампанию в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь для призыва жителей Крыма в вооруженные силы рф . Эта кампания началась вскоре после мобилизации", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС отметили, что крымских татар насильственно привлекают к захватнической войне россии против Украины, их родины.

"Сегодняшний шаг является очередным нарушением россией международного права. Как член ООН, несущий особую ответственность как постоянный член Совбеза ООН, россия обязана обеспечить защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях", - добавили в ЕС.

Как сообщили, ЕС не признает незаконную аннексию россией АР Крым и города Севастополь, а также решительно осуждает незаконную аннексию россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Напомним

Крымские татары составляют 13–15 % населения полуострова. Мобилизация крымских татар может привести к геноциду.