Новости: Политика
1 ноября 2022, 14:18 • Анна Мурашко • 47565
"Такие переговоры вы предлагаете?": Зеленский показал последствия удара россии по Николаеву
Владимир Зеленский
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного удара российских войск по Николаеву, который произошел этой ночью, передает УНН.
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"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", – написал Зеленский в Facebook.
Напомним
В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. В результате обстрела есть разрушения, один человек погиб.
Источник: УНН
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