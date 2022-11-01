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"Такие переговоры вы предлагаете?": Зеленский показал последствия удара россии по Николаеву

"Такие переговоры вы предлагаете?": Зеленский показал последствия удара россии по Николаеву

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного удара российских войск по Николаеву, который произошел этой ночью, передает УНН.

Цитата

"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", – написал Зеленский в Facebook.

Напомним

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. В результате обстрела есть разрушения, один человек погиб.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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