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В Киев прибыла еврокомиссар по вопросам энергетики

В Киев прибыла еврокомиссар по вопросам энергетики

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сегодня прибыла в украинскую столицу после ракетных ударов рф. Она заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора. Об этом она отметила на своей странице в Twitter, информирует УНН.

Цитата

«Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны россии - жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы. ЕС стоит рядом с Украиной, чтобы помочь им, пока они не победят», - написала она.

Детали

Она отметила, что видела масштабы разрушений в Украине собственными глазами и «прилагаю все усилия, чтобы увеличить финансовую, техническую и практическую поддержку».

«Это должно исходить от институтов ЕС, государств-членов, наших международных партнеров и частных доноров. Мы не можем терять времени!» - сказала Симсон.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко поприветствовал европейскую коллегу в Киеве.

«Поддержка и солидарность Европейского Союза много значат для всей Украины. Рад встретить хорошего друга Украины Кадри Симсон в несокрушимом Киеве», - написал он в Twitter.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются атаковать города Украины ракетами, повреждая энергетическую инфраструктуру страны. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что двенадцать стран будут поставлять энергетическое оборудование в Украину для восстановления поврежденной в результате российского ракетного террора инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, энергетика, война
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