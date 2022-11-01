"Зерновая инициатива": за два дня по гуманитарному коридору прошло 17 судов

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За два дня по гуманитарному коридору в оба направления прошли 17 судов, из них 2 - в украинские порты под загрузку. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины, информирует УНН.

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«Сегодня (1 ноября - ред.) из портов «Черноморск» и «Южный» вышли еще 3 судна с 85 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы. Среди них балкер BOMUSTAFA O с 22,8 тыс. тонн пшеницы для Ливии и NIMET TORLAK с 12,6 тыс. тонн шрота для Марокко», - говорится в сообщении.



Детали



В ведомстве отметили, что украинские порты приняли два танкера под загрузку маслом для Иордании и Румынии.

Благодаря тому, что ООН и Турция увеличили количество инспекционных групп до 10, Совместный координационный центр (СКЦ) 31 октября проверил 46 судов с 1,7 млн тонн украинской агропродукции, которые уже отправились в порты назначения. Очередь из судов в Босфоре, ожидающих инспекцию, сократилась до 147 судов как на выход, так и на вход.

«За 3 месяца реализации «Зерновой инициативы» 422 судна экспортировали почти 10 млн тонн агропродукции. Этот объем мог бы быть на 30-40% больше, если бы рф не блокировала проведение инспекций в Босфоре», - добавили в минфраструктуры.

Дополнение

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и рф отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновая сделка, подписанная в Стамбуле, косвенно помогла отвлечь от крайней бедности около 100 млн человек.

29 октября в рф заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.