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Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и путиным по "зерновой сделке" - Чавушоглу

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и путиным по "зерновой сделке" - Чавушоглу

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency.

Цитата

"Необходимы конкретные шаги на пути устранения препятствий по экспорту российской агропродукции и удобрений. Президент Турции вскоре проведет переговоры с российским и украинским коллегами. О результатах расскажет сам турецкий лидер. Верим в то, что он направит процесс в нужное направление", - сказал журналистам Чавушоглу.

Детали

По словам министра, сейчас проблем с уже загруженными судами нет, однако для продолжения процесса нужно "решать проблемы". 

Дополнение

29 октября в россии заявили о выходе из "зерновой сделки". Также 29 октября в россии заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Однако, 31 октября в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов.

Анкара заявила, что направит усилия, чтобы продолжить "зерновую сделку". Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил эту позицию во время разговора со своим украинским коллегой Александром Резниковым, министром инфраструктуры этой страны Александром Кубраковым.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, переговоры, Турция
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