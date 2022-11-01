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Украина ратифицировала соглашения с Исландией и Саудовской Аравией о воздушном сообщении

Украина ратифицировала соглашения с Исландией и Саудовской Аравией о воздушном сообщении

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кабинет министров ратифицировал соглашения с Правительствами Исландии и Королевства Саудовская Аравия о “воздушном сообщении”. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Одобрен проект Закона Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Исландии о воздушном сообщении". Ратификация Соглашения Верховной Радой направлена на создание двусторонней договорно-правовой базы для осуществления регулярного воздушного сообщения между Украиной и Исландией”, – говорится в сообщении.

Детали

Также соответствующее соглашение одобрено с Правительством Королевства Саудовская Аравия. Ратификация Соглашения Верховной Радой направлена на создание двусторонней договорно-правовой базы для осуществления регулярного воздушного сообщения между Украиной и Королевством Саудовская Аравия.

Напомним

В феврале Рада ратифицировала соглашение с Европейским Союзом об “открытом небе”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Исландия, Саудовская Аравия
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