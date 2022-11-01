Украина прекращает рассмотрение заявлений на иммиграцию, поданных гражданами рф

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кабинет министров принял решение, согласно которому в период военного положения останавливается рассмотрение территориальными органами/подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, поданных гражданами российской федерации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Предусмотрено, что в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены останавливается рассмотрение территориальными органами/подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление (в том числе вместо утраченных или похищенных) и обмен видов на постоянное/временное проживание, поданных гражданами рф, до вступления в силу закона об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором.

В то же время постановлением установлено, что указанные ограничения не распространяются на граждан рф, которые:

являются мужем или женой гражданина Украины;

детьми или родителями граждан Украины;

полнородными братом или сестрой, дедом или бабкой, внуком или внучкой граждан Украины;

лицами, которые прослужили в Вооруженных Силах Украины три и более лет;

лицами, которые, согласно закону, прибыли в Украину для трудоустройства.

Добавим

Граждане российской федерации, которые прибыли в Украину с целью трудоустройства или с целью воссоединения семьи, должны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления обратиться в ГМС за обменом временного вида на жительство, если срок обращения за его обменом наступил в период с 24.02.2022 до дня вступления в силу этого постановления.