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Блинкен примет участие в министерской встрече G7 в Германии: на повестке война в Украине

Блинкен примет участие в министерской встрече G7 в Германии: на повестке война в Украине

Энтони Блинкен

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7), которая состоится в Германии 3-4 ноября. На повестке будет война в Украине, а также продовольственный и экономический кризис, вызванный российской агрессией, пишет УНН.

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“Министры Группы семи обсудят ряд неотложных глобальных вызовов, включая постоянную поддержку G7 демократической, суверенной и процветающей Украины, усиление экономической и демократической устойчивости в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе, преодоление климатического кризиса, глобальную безопасность в сфере здравоохранения, а также продовольственный и энергетический кризисы, вызванные войной россии против Украины”, - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Детали

Кроме того, Госсекретарь вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок примут участие в Форуме будущего, который сосредоточится на перспективах демократии в цифровом мире.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран G7 системы противовоздушной обороны и финансирование для создания воздушного щита для Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Германия, война
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