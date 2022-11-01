Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,24 -0,1718 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5880

Зеленский подвел итоги первого парламентского саммита Крымской платформы

Зеленский подвел итоги первого парламентского саммита Крымской платформы

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел совещание по итогам первого парламентского саммита Крымской платформы. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Телеграмм-канал.

Цитата

“Подвели итоги первого парламентского саммита Крымской платформы. Позиция всех участников саммита четкая и понятная: Крым – это Украина, а попытка его аннексии россией является грубым нарушением норм международного права и никогда не будет признана международным сообществом. Борьба Украины против российской агрессии – это борьба за демократические ценности. Благодарны свободному демократическому миру за объединение и важную поддержку”, – говорится в заявлении Зеленского.

Дополнение

24 октября в Загребе стартовала дискуссионная программа парламентского саммита "Крымской платформы". Одной из гостей саммита стала представительница США Нэнси Пелоси.

По итогам встречи 25 октября участники приняли совместную декларацию - осудили действия рф, а также сформулировали свои дальнейшие намерения.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.