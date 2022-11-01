Продовольственный кризис, военная поддержка и ядерный шантаж рф: в ОП раскрыли детали разговора Зеленского и Макрона

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продовольственный кризис, дальнейшую оборонную поддержку Украины и ядерный шантаж со стороны россии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Детали

Во время разговора Зеленский отметил актуальность создания воздушного щита над нашей страной с целью защиты критической инфраструктуры и гражданских от российских ракетных атак.

Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Франции, в частности предоставление систем противовоздушной обороны.

Отдельное внимание было уделено вопросам продовольственной безопасности и ситуации вокруг реализации зерновой инициативы после одностороннего выхода из нее россии.

Зеленский заверил, что Украина готова и в дальнейшем участвовать в реализации зерновых договоренностей совместно с ООН и Турцией.

Цитата

“Продолжение инициативы критически необходимо. Она – важный элемент глобальной продовольственной безопасности”, – подчеркнул Глава Украинского государства.

Состоялся также обмен мнениями о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающемся ядерном шантаже со стороны рф. Президент Украины подчеркнул, что российские обвинения Украины в якобы подготовке к применению "грязной бомбы" являются очередным элементом ядерного шантажа со стороны россии.

Он сообщил, что по приглашению украинской стороны эксперты МАГАТЭ посетили мирные объекты в Украине и имели возможность убедиться в бездоказательности обвинений рф.

Отдельное внимание было уделено привлечению Франции к восстановлению нашей страны, в частности к восстановлению объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате недавних атак россии.

Главы государств согласовали проведение в декабре в Париже в координации с международными партнерами конференции по вопросам восстановления Украины, которой будет предшествовать отдельное мероприятие, направленное на мобилизацию французских компаний для поддержки нашего государства.

Дополнение

Макрон заявил, что верит в то, что в Украине есть шанс на мир, даже когда россия предупреждала о возможной эскалации конфликта.

Кроме того, президент Франции попросил Папу Римского позвонить главе рпц и путину.