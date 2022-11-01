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В Луцке на одной из подстанций произошла авария из-за одномоментной перегрузки

В Луцке на одной из подстанций произошла авария из-за одномоментной перегрузки

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что на одной из подстанций произошла авария из-за перегрузки, передает УНН.

Детали

Полищук сообщил, что при подаче электроэнергии после завершения замены сетей, на одной из подстанций произошла авария из-за одномоментной перегрузки.

Цитата

“Сейчас на месте работает аварийная бригада. Как только будут известны детали и сроки устранения аварии - сообщим дополнительно. Если дом рядом или дом напротив имеет электроэнергию, а ваш - нет, это не значит, что “Облэнерго” любит их больше, чем вас. Дом может быть подключен к другой подстанции или с резервного источника. Все дома, которые можно было подключить после аварии из резервных источников - подключены”, — говорится в сообщении.

Напомним

Глава Киевской ОГА призвал украинцев готовиться к тому, что света не будет неделями.

Источник: УНН
Теги: авария, Луцк и Волынь
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