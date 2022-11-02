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Украина и Комбоджа обсудили поставку украинского продовольствия в государства Азии

Украина и Комбоджа обсудили поставку украинского продовольствия в государства Азии

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил разговор с премьер-министром Камбоджи. Представители стран обсудили поставку продовольствия Украины в государства Азии, передает УНН.

Детали

Сейчас Камбоджа председательствует в АСЕАН (аналог ЕС в Азии - ред.), одном из самых мощных мировых объединений. Представители Украины и Камбоджи обсудили урегулирование поставок украинского продовольствия в пространство юго-восточной Азии.

Цитата

“Это более 600 миллионов человек в десяти странах. И для каждой из этих стран продовольственный кризис – это реальная угроза национальной безопасности. Если цены на продовольствие из-за российской агрессии будут расти, если на продовольственном рынке образуется дефицит, то это неизбежно приведет к катастрофическим последствиям в большинстве стран АСЕАН, как и в других регионах мира”, — сказал Президент.

Владимир Зеленский в очередной раз отметил о давлении на страну-агрессора ради гарантий продовольственной безопасности, которое нужно сейчас от всех – и от азиатских стран также.

Напомним

Правительство Франции совместно с другими странами ЕС работает над экспортом украинского зерна по сухопутным коридорам.

Источник: УНН
Теги: Украина, продовольствие, Камбоджа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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