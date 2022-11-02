Ермак рассказал о переговорах по ЗРК, потому что "некоторые надеются завезти из Ирана ракеты"

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram заявил о переговорах относительно современных ЗРК на фоне сообщений о возможной поставке врагу иранских ракет, пишет УНН.

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"Сейчас мы активно ведем диалог о поставках современных ЗРК, над этим работаем ежедневно. Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продолжить террор нашей страны", - написал Ермак.

Детали

Руководитель ОП отметил, что желание врага получить иранские ракеты только подтверждает работу санкций. "ВПК рф не способен создавать двигатели, они ищут чипы в стиральных машинках. Военная машина россии становится зависимой от подсанкционного Ирана и остатков советских танков, которые им помогает ремонтировать один сосед", - указал Ермак.

При этом он отметил то, что 12 из 13 иранских дронов-камикадзе украинские воины сбили за ночь. "россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для нас этих "бляшанок" средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие", - заметил руководитель ОП.

"Пока мы делаем возможное и невозможное для ускорения поставок нам современных вооружений, Президент предлагает создать "энергетический Рамштайн". Мы сохраним энергетику, несмотря на мечты врага уничтожить нас. Мы победим россию", - подчеркнул чиновник.

Дополнение

россия примерно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками "Shahed-136" иранского производства, что российские оккупанты маркируют как "Герань-2". С сентября украинские защитники сбили более 300 вражеских дронов иранского производства "Shahed-136". Также сбивали и многоцелевые ударные беспилотники иранского производства "Mohajer-6".

Сообщалось, что иранские военные прибыли в Крым и обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе "Shahed-136". Также были сообщения, что в беларуси была замечена группа иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуски иранских дронов-камикадзе.

ГУР МОУ сообщало, что власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи вс рф в боевом применении нового типа БпЛА – Arash-2 и иранские ракеты класса "земля-земля", и что их поставки планируется начать уже в ближайшее время.