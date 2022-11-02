Безответственная ядерная риторика: Шольц и Эодоган осудили обвинение рф в адрес Украины относительно "грязной бомбы"

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом отверг обвинения россией Украины в подготовке применения "грязной бомбы", назвав такую риторику безответственной. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Детали

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер ФРГ и президент Турции согласились, что ядерная риторика россии безответственна.

Шольц решительно отверг обвинения россии в том, что Украина якобы готовится применить так называемую "грязную бомбу".

Кроме того, стороны затронули в своей беседе "зерновую сделку". Канцлер ФРГ высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.

Добавим

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не имеют доказательств, указывающих на применение в Украине так называемой "грязной бомбы", содержащей радиоактивный материал.

Контекст

россия бездоказательно утверждает, что Киев "работает над бомбой" с ядерным материалом.

В свою очередь это вызвало опасения на Западе и в Украине, что россия может взорвать "грязную бомбу", чтобы обвинить украинскую сторону и создать повод для военной эскалации, включая применение тактического ядерного оружия.

США уже несколько недель предупреждают кремль, что использование тактического ядерного оружия в войне против Украины будет иметь разрушительные последствия для рф.