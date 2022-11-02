Призывают к дипломатии: Китай отреагировал на ракетные обстрелы рф критической инфраструктуры в Украине

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Китая отреагировало на ракетные удары россии по объектам критической инфраструктуры Украины. Страна призвала стороны усилить дипломатические усилия. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление МИД Китая.

Отвечая на вопрос, считает ли Пекин, что обстрел ракетами гражданской инфраструктуры является защитой законных интересов безопасности россии, спикер МИД КНР Чжао Лицзянь призвал стороны поощрять дипломатические усилия.

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"Я четко изложил позицию Китая по кризису в Украине. В нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса в Украине, и совместно работать над деэскалацией", - сказал Чжао Лицзянь.

Детали

Спикер также избежал прямого ответа на вопрос, поддерживает ли Китай Украину в экспорте зерна.

"Что касается продовольственной проблемы, Китай выдвинул инициативу по международному сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности. Мы готовы активизировать общение и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы достичь большего международного консенсуса и помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - отметил представитель МИД.

Дополнение

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что якобы ничего не знает о российской атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября и призвал стороны быть "сдержанными".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко после этого заявил, что делать вид, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно.