Зеленский о последствиях победы россии: пойдет туда, где имела геополитическое влияние во времена СССР

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Если Украина проиграет, россия нападет на территории, где имела геополитическое влияние во времена Советского Союза. Об этом в интервью "Чешскому телевидению" сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Я считаю, что мы выдержим и остановим россию. Если не остановим, она будет и у вас. Я уверен, россия пойдет везде, где она имела геополитическое влияние во времена Советского Союза. Поэтому я считаю, что мы выдержим. Чешские люди должны знать, что мы боремся и за них тоже”, – сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что после этой войны европейские страны особенно предметно будут относиться к безопасности. Украина разобьет россию на своей земле, но это не значит, что оккупанты не вернутся через 10-20 лет, считает он.

“Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и к своему обществу. Не презирая его, а все же, отпустить и впустить демократию. Я хотел бы в это верить. В любом случае я понимаю, что мы должны себя обеспечивать, и это безопасность на границах, на улицах, и мы готовы для этого работать. И мы об этом много говорили. Я за то, чтобы построить отдельные оборонные отношения между нашими государствами. Я сегодня предложил некоторые вещи нашему премьер-министру. Наши команды начнут работать”, – добавил Зеленский.

Напомним

Как заявил "Чешскому телевидению" Владимир Зеленский, он не думал, что Украина может столько выдержать в борьбе с российской агрессией, и приятно удивлен устойчивостью украинского народа.