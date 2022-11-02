Зеленский собрал Ставку: обсудили восстановление энергообъектов Украины

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого, в частности, обсудили восстановление энергетических объектов Украины, которые повредили российские войска. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт главы государства.

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"На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, Зеленский заявил о необходимости ускорить формирование эффективной системы ПВО.

Кроме того, во время заседания Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, а представители разведки сообщили об оборонных и наступательных возможностях врага. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.

Также участники Ставки рассмотрели вопрос обеспечения подразделений боекомплектом и подготовку военных к зиме.

Напомним

Утром 31 октября российские войска снова нанесли массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что ракетами и дронами было атаковано 10 регионов и повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.