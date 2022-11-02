Победа Украины в войне стала бы поворотным моментом для мира - Джонсон

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News заявил, что после своей отставки продолжит активную работу для поддержки Украины в войне с российской федерацией. Он отметил, что победа Украины в этой войне стала бы поворотным моментом для мира, передает УНН.

По словам бывшего премьера, мировое сообщество должно проявлять сейчас стратегическую терпеливость для дальнейшей поддержки украинцев.

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“Достижения от продолжения поддержки Украины огромны, потому что мы впервые за десятилетия показали, что мы действительно верим в демократию и свободу, и что мы готовы отстаивать те ценности в Европе”, - отмечает Джонсон.

Детали

По его мнению, главная опасность заключается в искушении пойти на уступки россии. Джонсон назвал угрозой попытки подталкивания Украины к территориальным уступкам москве, что, по его словам, «только поощрит путина к дальнейшей агрессии».

Джонсон также одобрительно отозвался о поддержке Украины, которую оказывают США. Он сказал, что США “положительно удивила Великобританию” в поддержке Украины.

“Джо Байден действовал совершенно удивительно и некоторые возможно не ожидает, что я такое скажу, но я действительно считаю, что Америка нас очень положительно удивила”, - добавил Джонсон.

Он также отметил, что всегда есть основания беспокоиться, что американское желание поддерживать Украину может уменьшиться, но подчеркнул, что в частных разговорах в частности с республиканцами видел, что американские политики «понимают важность этой борьбы».

Дополнение

Газета The Telegraph сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен продвигать “план Маршалла” для Украины путем создания новой организации для восстановления разрушенной войной экономики.