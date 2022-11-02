Зеленский рассказал о самой большой ошибке Украины в отношениях с рф

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению заявил, что компромиссы и беспечное отношение к россии в прошлом были самой большой ошибкой Украины, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно хотели бы (компромиссов - ред.). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения. Потому что для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть нас. Мы уже там были. Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем закончит эта история. Я не хочу ждать этого. Потому что это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этими соседями. Так что хватит", - сказал он.

Детали

По мнению Зеленского, Украине следует строить "очень прагматичные отношения" со страной-соседом.

"Потому что они (россия - ред.) очень опасны. Они очень большие. Сейчас мы видим результат их политики. Мы в Украине на протяжении последних 30 лет нашей независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них настолько агрессивных шагов, настолько воинственных шагов, кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики. Поэтому не надо меня подталкивать (к компромиссам с россией – ред.), потому что я не хочу повторения этого”, – добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал Президенту Владимиру Зеленскому, что россия хочет наладить мосты диалога. Зеленский в ответ предложил прекратить разрушать инфраструктуру Украины и начать уважать ее территориальную целостность.

Ранее Зеленский заявлял, что рф манипулирует темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины.