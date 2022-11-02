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85% жилых домов в Изюме уже с газоснабжением – ОП

85% жилых домов в Изюме уже с газоснабжением – ОП

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В деоккупированном Изюме Харьковской области постепенно возобновляется газоснабжение. Так, уже 85% домов получили газ. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

«85% жилых домов уже с газоснабжением. В городе уже получили газ 13 000 потребителей», - написал он в Telegram.

Детали

Кроме того, по его словам, специалисты продолжают ликвидацию повреждений газовых сетей в области. Ликвидировано около 250 осколочных повреждений газовых сетей.

Сейчас восстановительные работы продолжаются.

Дополнение

14 сентября в освобожденном украинскими защитниками Изюме, подняли Государственный флаг.

В середине октября стало известно о возобновлении газоснабжения в Изюме. Первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
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