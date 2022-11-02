85% жилых домов в Изюме уже с газоснабжением – ОП
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В деоккупированном Изюме Харьковской области постепенно возобновляется газоснабжение. Так, уже 85% домов получили газ. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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«85% жилых домов уже с газоснабжением. В городе уже получили газ 13 000 потребителей», - написал он в Telegram.
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Кроме того, по его словам, специалисты продолжают ликвидацию повреждений газовых сетей в области. Ликвидировано около 250 осколочных повреждений газовых сетей.
Сейчас восстановительные работы продолжаются.
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14 сентября в освобожденном украинскими защитниками Изюме, подняли Государственный флаг.
В середине октября стало известно о возобновлении газоснабжения в Изюме. Первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ.