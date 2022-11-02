Украина в скором времени получит от Испании 4 системы ПВО Hawk и противотанковые ракетные комплексы

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украину в ближайшее время прибудут из Испании четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Мы долго работали с Хосе Мануэлем, и нашими коллегами из других ведомств, чтобы Украина как можно быстрее получила новый пакет военной помощи из Испании. Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батареи зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним", - сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины сообщил, что пакет новой помощи является "именно тем, о котором мы просили Испанию".

Кроме этого он сообщил, что Испания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения рф, оказывая финансовую и военную помощь. В ходе встречи министры обсудили противодействие российской агрессии, военную помощь, а также помощь в восстановлении энергетической системы Украины после атак россии.

Напомним

2 ноября в Киев прибыл министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что целью визита является выразить поддержку Испании народу и правительству Украины, а также поддержать и поблагодарить сотрудников посольства Испании в Украине за их работу.