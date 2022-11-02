Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,35 0,1097 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6585

Шантажисты уступили: Подоляк о возвращении россии к "зерновому соглашению"

Шантажисты уступили: Подоляк о возвращении россии к "зерновому соглашению"

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать твердую позицию. Так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter решение россии возобновить участие в "зерновом соглашении", передает УНН.

Цитата

"Какой урок по зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", – написал Подоляк.

Добавим

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что в геополитическом плане то, что произошло за последние дни, "ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила россия".

"А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проиграют", – добавил он.

Напомним

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.

2 ноября минобороны рф сообщило, что российская сторона восстанавливает участие в "зерновом соглашении".

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.