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В Раду подано заявление Чернышева об отставке с поста главы Минрегиона

В Раду подано заявление Чернышева об отставке с поста главы Минрегиона

Алексей Чернышев

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировано заявление Алексея Чернышева об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины. Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А. Н. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины", – написал Мельничук.

Напомним

Как писал УНН, 1 ноября стало известно о возможных перестановках в правительстве. В частности, речь идет об увольнении главы Минрегиона Алексея Чернышева из-за перехода на новую должность. 

Отметим, что это сообщение появилось на фоне информации о том, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с должности главы “Нафтогаза".

Источник: УНН
Теги: ВР, Минрегион
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