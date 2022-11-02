Новости: Политика
2 ноября 2022, 21:15 • Тоня Туманова • 4545
Усиление обороноспособности Украины: Резников провел переговоры с главой Минобороны Финляндии
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном усиление обороноспособности Украины, передает УНН.
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"Сегодня у меня был продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Мы обсудили дополнительные пути усиления обороноспособности Украины. Мы безгранично благодарны Финляндии за мощную поддержку!" – написал Резников в Twitter.
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Источник: УНН
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