Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,35 0,1097 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4545

Усиление обороноспособности Украины: Резников провел переговоры с главой Минобороны Финляндии

Усиление обороноспособности Украины: Резников провел переговоры с главой Минобороны Финляндии

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном усиление обороноспособности Украины, передает УНН.

Цитата

"Сегодня у меня был продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Мы обсудили дополнительные пути усиления обороноспособности Украины. Мы безгранично благодарны Финляндии за мощную поддержку!" – написал Резников в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вскоре Украина получит от Испании новую военную помощь – Резников

Ранее

Финляндия официально согласовала строительство забора на границе с рф.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Финляндия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.