Усиление обороноспособности Украины: Резников провел переговоры с главой Минобороны Финляндии

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном усиление обороноспособности Украины, передает УНН.

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"Сегодня у меня был продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Мы обсудили дополнительные пути усиления обороноспособности Украины. Мы безгранично благодарны Финляндии за мощную поддержку!" – написал Резников в Twitter.

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