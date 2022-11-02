Агрессия рф потерпела провал: Зеленский объяснил, почему в кремле требуют гарантий безопасности от Украины

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российская агрессия потерпела провал, ведь 252 дня назад в кремле требовали гарантий безопасности от США, а через восемь месяцев "спецоперации" потребовали их от Украины. Об этом Глава государства подчеркнул в вечернем обращении, передает УНН.

Цитата

"В кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Следует на мгновение остановиться, чтобы обдумать такие их заявления.

252 дня назад россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской "специальной операции" в кремле требуют гарантий безопасности от Украины.

Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал испытала русская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

По словам Президента, "вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной".