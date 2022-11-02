Российский шантаж ни к чему не привел: Зеленский о продолжении работы "зерновой инициативы"

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира – экспортная зерновая инициатива продолжит работать. Российский шантаж ни к чему не привел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, принципиально и действенно отреагировала ООН и лично Генеральный секретарь Гутерриш. Действовал и Президент Турции Эрдоган. Вовремя и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений.

"В очередной раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это – российская федерация, больше никто", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что "вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах – мы видим некоторое удешевление и в отношении пшеницы, и в отношении кукурузы. Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И всякий раз, когда мир не поддается на шантаж, агропродукция дешевеет. А если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса".

"Каждая российская ракета, которая бьет по нашим портам, по элеваторам с зерном, по электростанциям, которые питают наше агропроизводство, в итоге бьет по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах. Это и Египет, Алжир, Сомали, Судан, Ливан, Бангладеш, Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам... В этом году они переплатили десятки миллиардов долларов за продукты питания – и только по вине россии, только из-за безумной российской агрессии, дестабилизирующей международную торговлю", – отметил Зеленский.

Добавим

Президент Украины сообщил, что говорил с Президентом Эрдоганом, в частности о безопасности зернового коридора и Черного моря в целом, о работе Крымской платформы, о возвращении украинских военнопленных и политических заключенных – "мы помним о каждом и каждой, кто в плену, мы освободим всех".

"Подробно говорили о постоянных российских провокациях, об иранских дронах, о ракетных ударах российской армии. Например, в это утро российский самолет запустил крылатые ракеты недалеко от Змеиного, и они фактически перелетали через маршруты зернового коридора. И каждый такой российский запуск – а они почти ежедневно – прямо угрожают продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу", - резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".