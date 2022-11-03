"Зерновым коридором" отправили уже 10 млн тонн продукции: вышли еще 7 судов

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Из черноморских портов Украины "зерновым коридором" отправили уже 10 млн тонн агропродукции в 43 страны мира, сегодня вышли еще 7 судов, сообщили в Мининфраструктуры, пишет УНН.

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"С 1 августа 430 судов экспортировали 10 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы, - указали в министерстве. - 3 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 7 судов из 290 тыс. тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы".

Детали

Среди отправленных сегодня ESENTEPE с 29 тыс. тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT с 67 тыс. тонн кукурузы для Китая.

Как отмечалось ранее, в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

Дополнение

Президент Турции Эрдоган 2 ноября заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Это произошло после его разговора с путиным 1 ноября. Так, Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со 2 ноября соглашение о "зерновом коридоре" будет "продолжаться так же, как и раньше".

Восстановление участия в сделке подтвердили в минобороны рф.

россия приостановила свое участие в зерновом соглашении в минувшие выходные.