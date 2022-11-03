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Комитет рекомендовал Раде одобрить отставку Чернышова

Комитет рекомендовал Раде одобрить отставку Чернышова

Алексей Чернышов

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде одобрить отставку Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в четверг, 3 ноября, в Telegram, пишет УНН.

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"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВРУ рассмотреть и поддержать заявление об отставке Чернышова А.М. с должности министра развития громад и территорий Украины", - сообщил Мельничук.

Напомним

1 ноября стало известно о возможных перестановках в правительстве. В частности, речь идет об увольнении главы Минрегиона Алексея Чернышова из-за перехода на новую должность.

Отметим, что это сообщение появилось на фоне информации о том, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с должности главы "Нафтогаза".

Витренко уволили с должности. А в Верховной Раде было зарегистрировано заявление Чернышова об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Нафтогаз, Минрегион
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