Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,22 -0,1280 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3975

Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20

Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо "зерновую инициативу" и подготовку к саммиту G20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

"Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия "зерновой инициативы". Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", – отметил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Формат участия Украины в G20 будет зависеть от ситуации на фронте – Зеленский

Напомним

После решения россии выйти из "зернового соглашения" Владимир Зеленский призвал исключить ее из G20.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин с "окровавленными руками" не может сидеть за одним столом с мировыми лидерами.

Источник: УНН
Теги: G20, Украина, Индонезия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.