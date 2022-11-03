Группа Ермака-Макфола предлагает наложить на россию IT-санкции

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Группа по вопросам санкций против россии Ермака-Макфола презентовала документ с перечнем IТ-технологий, которых нужно лишить россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

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"Несмотря на то, что многие страны, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для россии, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока не подпадают под санкции или ограничения. Именно поэтому наша экспертная группа взяла этот вопрос в работу и предлагает конкретные эффективные меры", – отметил глава ОП Андрей Ермак.

Детали

Как отметили, враг возлагается на иностранные IТ во время командования армией, ведения огня, разведки, контроля информационного пространства, атак на украинскую кибернетическую и гражданскую инфраструктуры.

Иностранные технологии, которыми пользуется рф, охватывают все: от расширенных серверов электронной почты, возможностей управления сетью, интеллектуальных устройств, приложений программного обеспечения как услуги, сервисов потокового видео и вплоть до систем автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM) и возможностей информационного моделирования зданий (BIM), роботизированных компонентов, контроллеров устройств, а также программного обеспечения для проектирования, производства и моделирования.

В рабочем документе содержатся рекомендации заинтересованным правительствам и IТ-компаниям принять немедленные меры для:

• блокировки доступа к IТ, поддерживающим российскую военную машину и ее использование против Украины. российские боеприпасы, ракеты, системы наведения, артиллерия, оборонное вооружение, ряд видов тяжелой техники, танков, подводных судов и т.д. базируются на компонентах или технологиях производства, непосредственно не принадлежащих россии.

• блокировки доступа к IТ, которые позволяют россии вести информационную и кибервойну против Украины и других. Социальные и рекламные сети, традиционные средства массовой информации и стратегически спланированные пропагандистские кампании против ключевых политических фигур в Украине, налагающих санкции государств и российской оппозиции являются частью программы постоянного и всестороннего управления общественным мнением, сеяния путаницы и искажения публичных сообщений в пользу рф.

По словам Андрея Ермака, жесткие IТ-санкции станут серьезным препятствием как для российской военной машины в ее операциях против Украины, так и для способности россии использовать свою информационную машину против Украины, Запада и российского населения.

Напомним

Соединенные Штаты предупредили о готовности ввести санкции против физических лиц, компаний и стран, поставляющих боеприпасы в россию или поддерживающих ее военно-промышленный комплекс.