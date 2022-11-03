"кремль на стадии потери контроля": Данилов рассказал, кому переходит власть в россии

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Власть в россии переходит в руки уголовно-террористической группировки, а силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зэкам. Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

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"кремль в стадии потери контроля. Власть на рф стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зэкам. рф превратилась в типичную failed state. Далее – дестабилизация, демонтаж, депутинизация", – отметил Данилов.

Напомним

Разведка Минобороны Великобритании сообщила, что владелец частной военной компании "вагнер" евгений пригожин, вероятно, пытается повысить свой авторитет в "напряженной" системе национальной безопасностироссии.