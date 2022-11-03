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Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

За прекращение депутатских полномочий сопредседателя запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича проголосовало 302 нардепа, а за лишение мандата депутата от фракции "Слуга народа" Игоря Васильковского – 292.

Напомним

28 октября в Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Рабиновича и Васильковского "в связи с прекращением гражданства Украины".

20 июля 2022 УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Вадима Рабиновича, а также олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена, главу терробороны Днепра Геннадия Корбана.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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