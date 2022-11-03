В Киев приехали президент и министр обороны Греции

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны страны Никос Панайотопулос прибыли в Киев, чтобы провести переговоры с украинскими коллегами. Об этом сообщило издание eKathimerini, передает УНН.

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"Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос прибыли в четверг в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым", – говорится в сообщении.

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Как отметили, визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако по неизвестным причинам поездку перенесли.

Напомним

19 октября стало известно, что Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты.