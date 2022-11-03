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В Киев приехали президент и министр обороны Греции

В Киев приехали президент и министр обороны Греции

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны страны Никос Панайотопулос прибыли в Киев, чтобы провести переговоры с украинскими коллегами. Об этом сообщило издание eKathimerini, передает УНН.

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"Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос прибыли в четверг в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым", – говорится в сообщении.

Добавим

Как отметили, визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако по неизвестным причинам поездку перенесли.

Напомним

19 октября стало известно, что Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты.

Источник: УНН
Теги: Киев, Греция
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