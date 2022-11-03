Эрдоган заявил, что мог бы договориться с Маском о "синей галочке" в Twitter

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мог бы переговорить с новым боссом Twitter Илоном Маском, чтобы не платить ежемесячную плату в размере 8 долларов за "синюю галочку", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После покупки Twitter за 44 миллиарда долларов на прошлой неделе Маск сказал, что компания будет взимать 8 долларов в месяц за свой пользующийся спросом сервис "синей галочки".

В интервью турецкому телеканалу ATV в среду Эрдоган сказал, что может поговорить с Маском и обсудить это.

"Для нас это может быть иначе", - сказал Эрдоган, когда его спросили о новой плате за "синюю галочку", прибавив в шутку: "Мы могли бы и с ним провести определенную дипломатию".

Дополнение

"Синяя галочка" рядом с именем пользователя в социальной сети означает, что Twitter подтвердил, что аккаунт принадлежит лицу или компании, которая заявила на нее права. В настоящее время Twitter бесплатный для большинства пользователей.

Более 80% пользователей Twitter, принявших участие в недавнем опросе, заявили, что не будут платить за галочку. Около 10% заявили, что готовы платить 5 долларов в месяц.

Маск сказал во вторник, что подписчики с "синими галочками" получат приоритет в ответах, упоминаниях и поисках и смогут публиковать более длинные видео и аудио. Они будут видеть вдвое меньше рекламы.