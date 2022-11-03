В рф генералу лапину нашли замену: что известно

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские СМИ узнали, кто стал исполнять обязанности генерала александра лапина, отставки которого добивались сторонники войны рамзан кадиров и евгений пригожин. Однако непонятно, что произошло с самим генерал-полковником и вернется ли он на войну в Украину, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Чеченское ТВ и военные блоггеры на прошлой неделе рассказывали об устранении лапина на фоне жесточайшей критики в его адрес. Глава Чечни обвиняет его в провальном отступлении из Лимана и других военных неудач. При этом Уральское издание Ura.ru настаивало на версии о том, что лапин покинул Украину, чтобы отдохнуть и взять трехнедельный отпуск.

Сейчас "Коммерсант" пишет, что временно будет исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) на время отсутствия лапина будет генерал-майор александр линьков. На войне в Украине этому округу отвечает группировка "Центр", им лапин командовал, по меньшей мере, с лета.

Добавим

По данным росСМИ, в июле президент рф дал лапину звание героя россии. Сам генерал-полковник, как рассказывала BBC, еще в марте вручил своему сыну - командующему танковым полком - награду за мужество и отвагу.

В начале октября кадыров назвал генерала "бездарем" и обвинил в отступлении от города Лимана в Донецкой области. "Обороной этого участка руководил александр лапин. Тот самый лапин, который получил звезду героя россии за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было", - утверждал председатель Чечни.

В конце октября кадыров снова обрушился с критикой на лапина, обвинив в прорыве обороны украинской армией на Донбассе. "Что касается генерал-полковника лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти", - писал чеченский лидер в телеграмм-канале.

кадырова поддерживал пригожин: "Пусть пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, рамзан ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться".