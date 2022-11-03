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Греция будет поддерживать все иски Украины против России в Гааге

Греция будет поддерживать все иски Украины против России в Гааге

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президентка Екатерина Сакелларопулу заявила, что Греция будет поддерживать все иски Украины против России в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом она сказала во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

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«Сегодня утром я посетила во главе греческой делегации Бородянку, Бучу и Ирпень Киевской области. Я увидела, что сделала россия в этом уголке Украины, но я понимаю, что подобное произошло и в других местах, например, в Мариуполе. Потому я хочу сказать, что Греция безоговорочно стоит на стороне Украины и будет поддерживать все иски Украины в Международный суд в Гааге. Мы также будем поддерживать все инициативы, связанные с созданием Спецтрибунала, поскольку военные преступления должны быть наказаны», – рассказала Сакелларопулу.

Дополнение

В Киев приехали президент и министр обороны Греции.

19 октября стало известно, что Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Гаага, Греция
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