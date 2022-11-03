Если Россия применит ядерное оружие, то прекратит свое существование.

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский уверен, что если Россия применит ядерное оружие, то она прекратит свое существование. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Греции в Киеве, передает УНН.

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«Мне кажется, что она (рф–ред.) уже проиграла в этой войне, начав ее. Это вопрос времени. Мы боремся за свободу, свобода всегда побеждает. И это тоже вопрос времени. Мы на своей земле, односторонняя война, они пришли на нашу землю. В этом случае есть агрессия, признанная всем миром», — заявил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины – это вопрос времени.

«Применение ядерного оружия уже говорит о том, что это ядерная война, третья мировая война… Какой смысл об этом сейчас говорить? Если Россия будет применять ядерное оружие, то больше не будет того мира, в котором мы живем. Будет совсем другой мир, в котором государство, применявшее ядерное оружие, точно существовать не будет. Я совершенно в этом уверен», — сказал Зеленский.

Президент считает, что тогда все будет зависеть даже не от ответа других стран на ядерный удар, а от того, что руководство России не сможет удержать власть в таком случае.

«Глядя на шаги, которые военно-политическое руководство РФ делало на нашей земле, адекватными или реально военными эти шаги назвать нельзя», - отметил Зеленский.

Дополнение

New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщало, что российские военные руководители высокого уровня недавно обсудили, когда и как они могут применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что российский диктатор Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие против Украины.