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Украина призвала Китай давить на РФ, которая обстреляла китайский терминал в Николаевском порту

Украина призвала Китай давить на РФ, которая обстреляла китайский терминал в Николаевском порту

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина призвала китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе имущество китайских предприятий.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко комментируя ракетный обстрел арендованного китайской корпорацией терминала в Николаевском морском порту, передает УНН.

Цитата

«рф осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате которого было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов», — написал Николенко.

Подробности

Он отметил, что Украина постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

«Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе имущество китайских предприятий», — сообщил Николенко.

Дополнение

Китай отреагировал на ракетные обстрелы РФ критической инфраструктуры в Украине.

Источник: УНН
Теги: МИД, Китай, Украина
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