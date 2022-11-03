Алексея Чернышева назначили главой "Нафтогаза"

КИЕВ. 3 ноября. УНН. 3 ноября на заседании Правительство Украины назначило Алексея Чернышева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram, передает УНН.

Детали

3 ноября Верховная Рада уволила из Минрегиона Чернышева и через несколько часов объявили о его новом назначении. Теперь Алексей Чернышев является главой "Нефтегаза".

Он поблагодарил "всех, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно". Он подал в Верховную Раду заявление об отставке 2 ноября.

Напомним

Верховная Рада сегодня уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий Украины, сообщили из депутатского корпуса. "За" отдали голоса 279 депутатов.