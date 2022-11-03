До 80 атак ежедневно: Залужный заявил, что оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный во время разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, передает УНН.

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"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", - написал Залужный.

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В ходе разговора мы также отметили проблему ракетных атак россии и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия.

Искренне благодарен им за помощь и поддержку", - резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 74 тыс. человек, 2734 танков и сотен единиц военной техники.