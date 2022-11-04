Новости: Политика
4 ноября 2022, 02:10 • Юлиана Росковинская • 4785
Зеленский поздравил Нетаньяху с победой на выборах
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху с победой на выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
Детали
Зеленский отметил, что всегда важно видеть настоящую демократию в действии. Он также добавил, что Украина и Израиль разделяют общие ценности, которые сейчас нуждаются в эффективном сотрудничестве.
"Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским правительством в пользу Украины и Израиля", – отметил Зеленский.
Напомним
Премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг поздравил бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху с победой на выборах.
Источник: УНН
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