Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 -0,5906 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы
"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7995

Официально: Чернышова назначили главой "Нафтогаза"

Официально: Чернышова назначили главой "Нафтогаза"

Алексей Чернышов

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сайте правительства появилось распоряжение о назначении бывшего министра Алексея Чернышова главой правления НАК “Нафтогаз Украины”, пишет УНН.

Цитата

"Назначить Чернышова Алексея Михайловича главой правления акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, - говорится в тексте распоряжения правительства № 983-р от 3 ноября.

Как сообщается, это распоряжение вступает в силу 4 ноября 2022 года.

О сроках назначения не сообщается.

Ранее 

О том, что Алексея Чернышова назначили главой "Нафтогаза", сообщали из депутатского корпуса.

Перед этим Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Нафтогаз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.