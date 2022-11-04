Новости: Политика
4 ноября 2022, 10:38 • Юлия Шрамко • 7995
Официально: Чернышова назначили главой "Нафтогаза"
Алексей Чернышов
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сайте правительства появилось распоряжение о назначении бывшего министра Алексея Чернышова главой правления НАК “Нафтогаз Украины”, пишет УНН.
Цитата
"Назначить Чернышова Алексея Михайловича главой правления акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, - говорится в тексте распоряжения правительства № 983-р от 3 ноября.
Как сообщается, это распоряжение вступает в силу 4 ноября 2022 года.
О сроках назначения не сообщается.
Ранее
О том, что Алексея Чернышова назначили главой "Нафтогаза", сообщали из депутатского корпуса.
Перед этим Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины.
Источник: УНН
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