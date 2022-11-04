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После отставки Чернышева: назначили временного главу Минрегиона

После отставки Чернышева: назначили временного главу Минрегиона

Василий Лозинский

КИЕВ. 4 ноября. УНН. После отставки Алексея Чернышева с должности министра развития громад и территорий Украины его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра Василий Лозинский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров Украины.

Цитата

"Положить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей министра развития громад и территорий Украины на первого заместителя министра развития громад и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича", – говорится в распоряжении.

Напомним

3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития громад и территорий Украины. Вскоре его назначили главой "Нафтогаза".

Источник: УНН
Теги: Минрегион
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